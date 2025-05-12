Engelsiz Farkındalık ve Temsili Asker Kınası Etkinliği Bandırma'da Yapıldı

(BALIKESİR) - Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Engelsiz Farkındalık ve Temsili Asker Kınası" etkinliğine katıldı. Mirza, etkinliğe ilişkin, "Engelsiz yüreklerin askerlik hayaline ortak olduk. Gençlerimizin mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşadık" diye konuştu.

Bandırma'da toplumsal farkındalığı artırmak ve engelli bireylerin yaşamın her alanına katılımını desteklemek amacıyla Bandırma Engelime Renk Ver Derneği tarafından düzenlenen Engelsiz Farkındalık ve Temsili Asker Kınası'nda temsili askerlik görevini yerine getiren gençler bir araya geldi.

Duygu dolu anlara sahne olan programa katılan Mirza, "Bedensel, ruhsal veya davranışsal farklılıklarından dolayı engellerle karşılaşan bireylerin özgürleşmesine katkı sunmak için hayatın her alanında eşit ve erişilebilir bir kent için çalışıyoruz. Engelleri birlikte aşacak, engelsiz bir Bandırma'yı birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.