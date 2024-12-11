Eniştesinin tabancayla vurduğu kayınbirader öldü

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AKSARAY'da dün ablasıyla barıştırmak istediği eniştesi Ramazan Y. (27) tarafından tabancayla vurulan Ümit Çelen (21) hayatını kaybetti.

Bir çocuk annesi M.Y. (22), pazartesi gecesi eşi ile kavga ettikten sonra babasının evine gitti. M.Y., dün ailesiyle birlikte, saat 13.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi Şehit Mehmet Sevindi Sokak'ta 5 katlı bir binanın 3'üncü katındaki evine geri döndü. Ümit Çelen, burada ablası ile eniştesini barıştırmak istedi. Çıkan tartışmada Ramazan Y., kayınbiraderi Ümit Çelen'i tabanca ile karnından ve bacağından vurdu. Ümit Çelen kanlar içerisinde kalırken, ihbarla olay yerine ekipler geldi. Çelen, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Ramazan Y. gözaltına alındı. Hastanede tedavi gören Ümit Çelen bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan Ramazan Y.'nin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.