ENKA Açıkhava Sineması'nda Film Gösterimleri

ENKA Sanat'ın Başka Sinema işbirliğiyle hazırladığı film seçkisi, ENKA Açıkhava Sineması'nda sinemaseverlerle buluşacak.

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, 11 Ağustos'ta "Dokunulmazlar (The Untouchables)", 13 Ağustos'ta "Maske (The Mask)", 15 Ağustos'ta ise "Dolunay Katilleri (Killers of The Flower Moon)" filmleri gösterilecek.

Gösterim biletleri, Biletix ve ENKA Sanat gişelerinden temin edilebilecek.