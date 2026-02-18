Epstein'in Çiftliği için Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
Epstein'in Çiftliği için Soruşturma Başlatıldı

18.02.2026 13:59
Jeffrey Epstein'in New Mexico'daki Zorro Çiftliği'nde cinsel istismar iddiaları için komisyon oluşturuldu.

SANTA ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in New Mexico eyaletinde sahip olduğu Zorro Çiftliği'nde işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

New Mexico Eyalet Meclisi, yeni iddiaların ortaya çıkması üzerine Epstein'in eyalette 1993'te satın aldığı ve 2019'daki ölümünün ardından 2023'te satılan mülküne yönelik adım attı.

Meclisteki dört üyeden oluşturulan "Doğruluk Komisyonu" adlı panelin, çölün ortasındaki Zorro Çiftliği'nde işlendiği iddia edilen cinsel taciz ve diğer suçları soruşturması kararlaştırıldı.

Komisyon ayrıca yerel yetkililerin yıllar içerisinde Epstein ve yakın çevresinin işlediği suçlara göz yumup yummadığına ilişkin yolsuzluk soruşturması da yürütecek.

Komisyona başkanlık eden New Mexico Temsilciler Meclisi Üyesi Andrea Romero, Epstein'in cinsel istismar faaliyetlerinin bu çiftliğe uzandığına yönelik iddialar duyduklarını ve bunları aydınlatacaklarını belirtti.

ABD Adalet Bakanlığının soruşturma kapsamında yayımladığı son belgelerde de boğularak öldürülen iki yabancı uyruklu kadının Epstein'in emriyle Zorro Çiftliği yakınlarına gömüldüğü iddiası yer alıyor.

Belgeler arasındaki bir yazışmada da Zorro Çiftliği için satın alındığı belirtilen Cornelis Cornelisz van Haarlem'in "Masumların Katliamı" adlı tablosu, "bebeklerin öldürüldüğü sahne" şeklinde tanımlanıyor.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

