Erasmus öğrencilerine Bolu\'da ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi verildi

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?Erasmus Gençlik Değişimi Programı kapsamında Bolu'ya gelen 22 yabancı öğrenciye, ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Doğaya Yönelik Çözümün Parçasıyız" erasmus projesi kapsamında Malta, Macaristan, Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya'dan Türkiye'ye gelen öğrenciler, Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Eğitim Merkezinde konaklıyor.

Burada düzenlenen etkinlikte misafir öğrenciler, Bolu'daki ormancılık faaliyetlerini inceledi.

Daha sonra Şube Müdürü Metin Serin ve orman mühendisi İlhan Yeşilbaş, öğrencilere ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.