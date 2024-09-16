Erasmus Programı Kapsamında Türk ve Alman Gençler Antalya'da Buluştu

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi, Erasmus değişim programıyla gelen Alman öğrenciler ile iş birliği içinde oldukları Türk öğrencileri ağırladı.

Almanya'dan Jugendboatschafter (Gençlik Elçileri Derneği), Türkiye'den Anlayış İçin Gençlik Derneği ve Pasch Mezunları Derneği'nden gençler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde kamp yaptı. Erasmus + Gençlik Programı kapsamında düzenlenen kampta 15 Alman, 15 Türk olmak üzere 30 öğrenci merkezde 1 hafta geçirdi. Gençler, gençlikle ilgili sorunları tartışıp, çözümler üretmek amacıyla çalışırken, bir yandan da eğlenceli vakit geçirdi. Türkiye- Almanya arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına yapılan bu değişim projesinin ikinci ayağının ise Almanya'da yapılması planlanıyor. 1 hafta kampta kalan öğrenciler, Gençlik Kampı'nda geçirdikleri vakitten dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.

"Buranın, tamamen gençlik odaklı bir yer olduğunu hissediyoruz"

Gençlik Elçileri Derneği'nin proje yürütücüsü Muhammed Refik Tekeli, hedeflerinin bir Türkiye'de, bir de Almanya'da olmak üzere, gençlerin ortak problemlerine çözüm bulmak amacıyla iki büyük etkinlik düzenlemek olduğunu söyledi. Tekeli, "Burada formal olmayan eğitim yöntemleri kullanıyoruz. Etkinlikleri oyunlaştırarak daha eğlenceli hale getiriyoruz. Bu çalışma için Türkiye'de çok fazla yere baktık. Çoğu gençlik odaklı değildi. Sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçtik. Burayı gördük ve çok uygun bulduk. Buranın, tamamen gençlik odaklı ve gençlik çalışmalarına değer verilen bir yer olduğunu hissediyoruz. Tesis, tüm yönleriyle gençlerin iyi vakit geçirmesi için yapılmış. Bu tesisi gençlere sunduğu için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim" dedi.

"Bir gençlik elçisi olma yolunda ilerliyoruz"

Proje için Denizli'den gelen Eda Kuş, "Bu etkinlik, Türk-Alman ilişkilerini güçlendirmek ve gençlerin daha aktif olması amacıyla düzenleniyor. Bir Erasmus değişim programı. Alanında uzman ve deneyim sahibi insanlarla birçok konuyu görüşme imkanı bulduk. Gençlik adına yapılan politikaları duyduk. Bir gençlik elçisi olma yolunda ilerliyoruz. Burada sunulan imkanlar için de çok minnettarız. Dijitalden uzak bir şekilde iyilik adına bir şeyler yapıyoruz. Sosyal medyadan uzak bir şekilde topluma fayda yaratmak çok kıymetli bir şey" diye konuştu.