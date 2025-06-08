Tokat'ın Erbaa ilçesinde tuğla fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
D-100 kara yolu kenarında bulunan tuğla fabrikasının tuğlaların pişirildiği bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın fabrikada hasara yol açtı.
Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Hiç hoş olmayan, canımızı sıkan bir durum ama çok şükür ki yaralı yok, ölüm yok, o yüzden mutluyuz. Birçok kişinin evine ekmek götürdüğü yer burası. Sanırım ateşlemenin olduğu yerden çıkan bir yangın, kontrol altına alındı. Allah beterinden korusun, geçmiş olsun."
Son Dakika › Güncel › Erbaa'da Tuğla Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?