Erbakan'dan Keçiörengücü'ne Ziyaret Teşekkürü

(ANKARA) - Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Erbakan sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin, "Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ziyarette bulundular. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.