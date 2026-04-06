Irak'ın Erbil kentinde, ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınında 4 kamikaze insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.
Erbil'de saldırı seslerinin ardından hava savunma sistemleri faaliyete geçti.
Havada 4 İHA etkisiz hale getirilirken şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Söz konusu 4 İHA'dan başka saldırının olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.
Son Dakika › Güncel › Erbil'de 4 Kamikaze İHA Düşürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?