Erbil'de İHA Saldırısı: Patlama ve Yangın

Irak'ın Erbil kentinin Köysancak ilçesinde atılan kamikaze insansız hava araçlarından (İHA) birinin isabet ettiği bölgede patlama sesi duyulduğu ve büyük bir yangının çıktığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Erbil'in Köysancak ilçesine İHA ile saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrası patlama sesi duyulan ilçede, İHA'nın isabet ettiği bölgede yangın çıktı, bölgeden yoğun duman yükseldi.

İsabet alan yerin ticari depo olduğu ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürmeye çalıştığı aktarıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı misilleme başlattığı ilk günden bu yana Erbil'de her gün patlama sesleri duyuluyor ve hava savunma sistemleri faaliyete geçiyor.