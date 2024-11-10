Erciyes Kayak Merkezi Kış Sezonuna Hazır

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TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, kış sezonu hazırlıklarını tamamladı. Kışın yoğun olarak kullanılan 41 pist ve bu pistlere hizmet eden mekanik tesislerin bakımları, bölgede görev yapan ekipler tarafından yapıldı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, "Toplam 41 farklı pistimiz var ve bunlar farklı zorluklarda. Bu pistlere hizmet eden mekanik tesislerimiz var. Tam 19 tane mekanik tesisimizin 26 kilometre halat uzunluğu var. Biz bu 26 kilometrenin her bir milimetresinin adeta röntgenini çekiyoruz. İskandinav pazarında ve Hollanda pazarında yabancı bir şirket satış yapıyor. Bu sene Norveç, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Hollanda'dan inşallah misafirler ağırlayacağız" dedi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, kış sezonu için hazırlıklar tamamlandı. Bu kapsamda pistlerin ve bu pistlere hizmet eden mekanik tesislerin bakımları yapıldı. 26 kilometre halat uzunluğuna sahip olan mekanik tesislerin, halatları yeni sezon öncesi kontrol edilerek deforme olanları değiştirildi. Sezon hazırlıklarıyla ilgili bilgi veren Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, "Sezon hazırlıklarını bitirdik. Erciyes yeni kış sezonuna kayak, board ve eğlence sezonuna hazır diyebilirim. Erciyes, Türkiye'nin en büyük kayak merkezi. Bunu ben söylemiyorum, rakamlar söylüyor. Şu an da toplam pist uzunluğumuz 112 kilometre. En çok pist uzunluğuna sahip kayak merkezi Erciyes. Toplam 41 farklı pistimiz var ve bunlar farklı zorluklarda. Bu pistlere hizmet eden mekanik tesislerimiz var. Tam 19 tane mekanik tesisimiz var. Bunların 2 tanesi kapalı gondol, 17 tanesi de teleferik ve telesiyejden oluşuyor. Alttan ısıtmalı son teknoloji modern tesisler bunlar. Tabi yazın böyle mekanik tesislerin çoğu çalışmıyor ama bunlar bizim için fırsat oluyorö diye konuştu.

'KIŞ SEZONUNA TAM DONANIMLI OLARAK HAZIRIZ'

Kış sezonunda yoğun olarak kullanılan tesislerin bakımlarını özenle yaptıklarını belirten Elcuman, "19 tane mekanik tesisimizin tam 26 kilometre halat uzunluğu var. Biz bu 26 kilometrenin her bir milimetresinin adeta röntgenini çekiyoruz. Halatlarda herhangi bir kırılma, esneme veya farklı deformasyonlar var mı diye kontrol ediyoruz. Bu sezon yine bu kontrolleri yaptık. Toplam 3 hatta halat kısaltması yaptık. Bir hattımızın tamamen halatlarını değiştirdik. Bunun yanında hidrolik sistemler, mekanik sistemler, fren sistemleri gibi sistemlerimiz var. Hepsini cıvatasından somununa kadar tek tek kontrol ettik. Mekanik tesislerimizde şu an bir problem yok. Kış sezonuna tam donanımlı olarak hazırız. Sadece mekanik tesislerde bu iyileştirmeleri ve bakımları yapmadık. Aynı zamanda pistlerde de bu çalışmaları gerçekleştirdik. Hatta şöyle biraz önce 112 kilometre pistimiz var dedim ama arkadaşlarımız yaklaşık 2 kilometre daha bağlantı pistti açtılar. Böylece pist uzunluğumuz 114 kilometreye yaklaştı. Çok keskin veya eğimin çok dik olduğu yerler var. Onlarda düzeltmeler yaptık. Öyle olunca pistlerimiz de yeni sezona hazır" ifadelerini kullandı.

'KAR GARANTİLİ SEZON VERİYORUZ'

Erciyes'in yeni sezonda da iddialı olduğunu söyleyen Elcuman, "Güvenlikle ilgili birçok sertifikamız var. Buraya gelecek yerli ve yabancı misafirlerimizi güvenli bir şekilde kayak yaptıracak ve keyifle mekanik tesislerimizde ağırlayacağız. Erciyes iddialı. Niye iddialı? Çünkü kar garantili sezon veriyoruz. Ne olursa olsun otel rezervasyonlarımız 15-20 Aralık'ta başlıyor. Bunun sebebi de pistlerimizin yüzde 60'ını karlıyoruz. Yapay kar üretebiliyoruz. Yapay karla ilgili bütün hatlarımız ve borularımız kontrol edildi. Otel rezervasyonlarımız şu an normal seyrinde gidiyor. Otelci arkadaşlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Kış turizmin, kayak turizmin psikolojik bir sınırı var. İnsanlar havanın iyice soğumasını veya bir miktar kar yağmasını bekliyorlar. Ondan sonra rezervasyonlar oldukça hızlanıyor. Şu an da seyrinde gidiyor ama ben soğukların gelmesiyle veya kar yağmasıyla beraber rezervasyonun ivmelenerek artacağına inanıyorum" dedi.

'İNGİLTERE PAZARINDA BU SENE İDDİALIYIZ'

Kendilerini güzel bir sezonun beklediğini aktaran Elcuman, şöyle konuştu:

"Bu sene yine Çek Cumhuriyeti ve Polonya'dan charter seferlerimiz var. Tam 12 hafta boyunca charter seferleri edecek. Haftada birer uçak gelecek. İskandinav pazarında ve Hollanda pazarında yabancı bir şirket satış yapıyor. Bu sene Norveç, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Hollanda'dan misafirler ağırlayacağız. Burada 4 tane otelle anlaştılar. O otellere şu an da rezervasyonlar devam ediyor. İngiltere pazarında bu sene iddialıyız. Hem bir şirket aracılığıyla satıyoruz hem de bu sene yine İngiliz fenomenleri burada ağırlayacağız. Onlara kayak yaptırtacağız. Erciyes'i tanıtacağız. Önümüzdeki yıllarda özellikle Almanya ve İngiltere'den ben direkt uçuşlar, charter seferleri bekliyorum. Geçen sene yerli ve yabancı olmak üzere 2 buçuk milyon misafir ağırlamıştık. Ben bu sene bu sayının giderek artacağına inanıyorum. Güzel bir sezon bizi bekliyor.ö

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU-Nuray UZATMAZ/KAYSERİ,