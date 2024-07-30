Erciyes Üniversitesi Hastanesi'nde Emniyet Müdürü ile Doktor Arasında Tartışma - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi Hastanesi'nde Emniyet Müdürü ile Doktor Arasında Tartışma

Erciyes Üniversitesi Hastanesi\'nde Emniyet Müdürü ile Doktor Arasında Tartışma

KAYSERİ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde İncesu ilçesi Emniyet Müdürü Remzi Yıldırım ve 2 oğlunun, hastanede çalışan doktor Erhan Çetin ile muayene sırası nedeniyle tartışma yaşadığı iddiaları üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı.

30.07.2024 11:06
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KAYSERİ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde İncesu ilçesi Emniyet Müdürü Remzi Yıldırım ve 2 oğlunun, hastanede çalışan doktor Erhan Çetin ile muayene sırası nedeniyle tartışma yaşadığı iddiaları üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, önceki gün Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İncesu İlçe Emniyet Müdürü Remzi Yıldırım ve yanında bulunan iki oğlu, acil polikliniğinde hasta muayene eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Erhan Çetin'in odasına girdi. Burada muayene sırası yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine dışarıda bulunanlar tarafları ayırdı. Yaşanan olay sonrası doktor Çetin, Yıldırım ve yanındaki bir oğlundan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün X hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Erciyes Üniversitesi Çocuk Acil Polikliniğinde, muayene sırası gerekçesi ile poliklinik doktoru ve İncesu İlçe Emniyet Müdürü arasında meydana gelen tartışmaya ilişkin Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir. İki tarafın birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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