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Erciyes Üniversitesi'ne Yeni Akreditasyon

Erciyes Üniversitesi\'ne Yeni Akreditasyon
19.06.2026 16:38
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ERÜ Tıp Fakültesi, doku tipleme laboratuvarıyla uluslararası akreditasyonunu yükseltti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Doku Tipleme ve Organ Nakil Laboratuvarı, uluslararası akreditasyonunu yükseltti.

ERÜ Tıp Fakültesi Tıbbi İmmünoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Doku Tipleme Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Mustafa Yavuz Köker, yaptığı yazılı açıklamada, laboratuvarlarında erişkin ve pediatrik kemik iliği nakli merkezlerinin yanı sıra, Kayseri civarındaki illere de organ nakli programında hizmet verdiklerini bildirdi.

Laboratuvarın Türkiye'de transplantasyon immünolojisi alanında önemli bir merkez haline geldiğini belirten Köker, "Yüksek çözünürlük HLA doku tipleme alanında ülkemizdeki 3. akredite laboratuvar olarak European Federation For Immunogenetics (EFI) tarafından akredite edildi. Böylece İstanbul Üniversitesi'nden sonra EFI akreditasyonu alan ikinci kamu laboratuvarı olma başarısını gösterdi. Laboratuvarımız yalnızca tanı ve hizmet alanında değil, bilimsel araştırmalar alanında da önemli başarılara imza atmıştır. Laboratuvarımız tarafından tanımlanan yeni bir HLA alleli (A23: 115) bilimsel literatüre kazandırılmış ve ülkemizden tanımlanan iki yeni HLA allelinden biri olarak kayıtlara geçmiştir." ifadelerini kullandı.

Köker, laboratuvarın alanındaki en ileri teknolojileri kullanarak çalışmalarını sürdürdüğünü, bu kapsamda HLA Yeni Nesil Dizileme (NGS) yöntemleriyle yüksek çözünürlüklü doku tipleme hizmetleri sunan Erciyes Doku Tipleme Laboratuvarının haziran ayı itibarıyla HLA Yeni Nesil Dizileme (NGS) yüksek çözünürlük kategorisinde uluslararası akredite yeterlilik belgesini aldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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