Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut'ta Halka Hitap Etti

CHP Etimesgut Belelediye Başkan Adayı sanatçı Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut'ta; "Bu onurlu görev bize verildiği zaman koşa koşa geldik sizlerle beraber olmak için sizlerin derdine derman olmak için. Milletin parasını millete harcamak için buraya geldik. Ranta, avantaya yandaş değil, yurttaşıyla yandaş bir belediye için geldik. 1 Nisan'da Angara havasını oynamak için hepimiz belediyenin önünde olacağız" dedi. Beşikçioğlu, miting öncesi CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve vatandaşlarla Ankara havası oynadı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim çalışmaları kapsamında bugün Ankara'nın Etimesgut ilçesinde miting düzenledi. Mitingde CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı sanatçı Erdal Beşikçioğlu da halka hitap etti. Beşikçioğlu, konuşmasında şunları söyledi:
"1 Nisan'da yine beraber yine kol kola yürüyeceğiz. Bana diyorlar ki 'sanatçıdan belediye başkanı olmaz.' ya arkadaşlar bir kez tiyatroya gitmemiş bir insan bir sanatçıyı nasıl tanıyacak, nasıl bilecek. Bir sanatçı öyle bir belediye başkanı olur ki tüm Türkiye'ye bu örnekle coşkuyla, bütünlükle katılımcı belediyeciliğin ne olduğunu görür. Bana diyorlar ki 'belediye başkanı olamaz.' Biz belediyeyi sizin anladığınız şekilde yönetmeyeceğiz. O yüzden sizin anladığınız belediyecilik anlayışıyla hareket etmediğimiz için siz bunu bilemezsiniz. Göremezsiniz, hayal bile edemezsiniz. Bu onurlu görev bize verildiği zaman koşa koşa geldik sizlerle beraber olmak için sizlerin derdine derman olmak için. Milletin parasını millete harcamak için buraya geldik. Ranta, avantaya yandaş değil, yurttaşıyla yandaş bir belediye için geldik. Bunu tüm Türkiye görecek. Geldiğimiz ilk günden beri sokaklarda caddelerde tek tek sizlerle sohbet ettik. Sizlerin ihtiyaçlarını not ettik. Bana soruyorlar, projen var mı? Benim öyle mega projelerim yok. Ama benim öyle bir projem var ki kardeşlerimin kalbine dokunacağım, kalbine... Bana diyorlar ki 'somut göstergen var mı' Bak şu gülen yüzlere, bak şu gülen gözlere... Bundan daha somut bir şey var mı? Sizinle öyle yol alacağız ki kültür sanat konusunda bir devrim geliyor devrim bu böyle biline. Sosyal haklarımız konusunda bir devrim geliyor... Bu böyle biline. 1 Nisan'da görüşmek üzere... 1 Nisan'da Angara havasını oynamak için hepimiz belediyenin önünde olacağız."
ANKARA HAVASI OYNADI
Miting alanında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Beşikçioğlu, vatandaşlarla selamlaştı. Beşikçioğlu daha sonra alanda Ankara Milletvekili Murat Emir ve bazı vatandaşlarla birlikte Ankara havası oynadı.
Son Dakika › Güncel › Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut'ta Halka Hitap Etti - Son Dakika
Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, yapay zeka destekli çalışmalarla meme kanseri teşhis süresinin azaltıldığını bildirdi. Yılmaz, Türkiye'de yapılan taramaların yapay zeka ile okunması sonucunda teşhis süresinin 6 günde tamamlandığını ve doğruluk oranının yaklaşık yüzde 94 olduğunu belirtti. Yapay zeka çalışmalarının ileri seviyelerinde ise raporların da yapay zeka tarafından yazılacağı ve daha yüksek doğruluk oranlarına ulaşılacağı ifade edildi.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kağıt toplayıcısı Kadir Alp, yolun karşısına geçmek isterken tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Alp'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Tır şoförü gözaltına alındı.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın farklı ilçelerinde seçim çalışmalarına devam ediyor. Tütüncü, halka hizmet etmeyi ve Antalya'yı ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.
Uluslararası Göç ve Dayanışma Derneği'nin Adıyaman Yeni Mahalle'de ki açılışına Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Türkiye Direktör Yardımcı Margie Rehm, STK başkanları ve kurum müdürleri katıldı. Dernek, depremde zarar gören çiftçilere çeşitli desteklerin yanı sıra işverenlere de sigorta ve eleman desteğinde bulunacak.
Adıyaman Belediyesi, TOKİ ve Emlak Konut işbirliği ile deprem sonrası şehre kazandırılan Vartana Prefabrik Yaşam alanında asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin yeniden imarı ve ayağa kaldırılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, vatandaşların daha konforlu bir şekilde ulaşımının sağlanması adına asfalt çalışmalarının başlatıldığını belirtti.
Tokat'ın 1. Amatör Ligi'nde Zile Belediyespor ile Yeşilyurt Belediyespor arasında oynanan A Grubu maçında antrenörün sahaya inmesi ve kulübelere saldırması olayları yaşandı. Maç sonucunda Yeşilyurt Belediyespor galip geldi. Bu olaylar fair-play ruhuna gölge düşürdü ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliğini gösterdi.
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adıyaman Menzil cemaatinin şeyhi Muhammed Saki Erol'u ziyaret etti. Ziyaret, YRP'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarla duyuruldu. Menzil cemaati ise 2023'teki genel seçimler ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıklamıştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?