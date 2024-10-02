Erdal Beşikçioğlu: Hedefimiz Etimesgut\'u Bir Dünya Markası Haline Getirmek

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Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Uluslararası Kent Tiyatro Festivali- Etimesgut'un (KentFest) tanıtımı Beyoğlu Metrohan'da yapıldı. Ankara Etimesgut'ta ilk kez düzenlenecek olan festivalle ilgili konuşan Etimesgut Belediye Başkanı ve Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu; "Festivalle hedeflediğim net, Etimesgut'u bir dünya markası haline getirmek. Böyle bir imkanımız varken bunu göz ardı edemezdik. Sanatın ve kültürün birleştirici tüm unsurlarını kullanarak mutlak birlik içerisinde dünyada sesimizi duyurmak istiyoruz." dedi.

Etimesgut Belediye Başkanı ve Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu'nun teklifiyle, Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran'ın eş sanat yönetmenliğinde hayata geçirilen Uluslararası Kent Tiyatro Festivali-Etimesgut'un (KentFest) tanıtımı Beyoğlu Metrohan'da yapıldı. Festival süresince 8 ülkeden 15 gösteri CKM Kent Tiyatrosunda seyirci ile buluşacak. 11–26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde Kent Tiyatrosu; Haldun Taner'in yazdığı, Erdal Ozan Metin'in yönettiği "Vatan kurtaran Şaban" ile ilk prömiyerini yapacak.

"Hedefim Etimesgut'u bir dünya markası haline getirmek"

Etimesgut'ta ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Festival hakkında ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Başkan Beşikçioğlu şöyle konuştu:

"Festivalle hedeflediğim net, Etimesgut'u bir dünya markası haline getirmek. Böyle bir imkanımız varken bunu göz ardı edemezdik. Sanatın ve kültürün birleştirici tüm unsurlarını kullanarak mutlak birlik içerisinde dünyada sesimizi duyurmak istiyoruz. Biz dramayı kreşlerimize kadar indirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biz, kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmek istiyorsak mutlak bu yolu kullanmak zorundayız. Kendini ifade eden bireyler dünyaya kendini doğru anlatabilir. İlçede bu konuyla ilgili bir eksiklik vardı. Biz de bu eksikliği zaten seçim zamanı sahada hissetmiştik. Gelir gelmez çok yeni bir belediye olmamıza rağmen dördüncü ayında kent tiyatrosunu kurduk. Sadece vatandaşımızla bu etkileşimi sağlayabilelim diye."

Tanıtım töreninde konuştular

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Uluslararası Kent Tiyatro Festivali Etimesgut Eş Sanat Yönetmenleri Övül Avkıran, Mustafa Avkıran ve Etim Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Bahri Bellek ile birlikte tanıtım töreninde ise şu görüşleri paylaştı:

" Türkiye'de belediyeler tarafından yapılamayan tek bir şey var; kültür sanatla ilgili etkinlikler"

"Büyük bir aşkla girdik bu yola. Yönetime geldiğimiz günden beri ilçenin tüm ihtiyaçları içerisinde gereken neyse, ilçenin içerisinde bulunan tüm yurttaşlarımıza arzu etikleri hizmeti yerine getirebilmek için inanılmaz bir maratona başladık. Bu bağlamda bu maratonun bir kolu da aslında tiyatroydu. Yaklaşık 25-30 yıldır, ilçedeki yurttaşların herhangi bir kültür etkinlikleriyle buluşmamış olması, böyle bir dönemde trajikomik bir durum aslında. Biz de bu ihtiyacı bir an önce yerine getirmek maksadıyla mesleklerinde iki duayen Mustafa Avkıran ve Övül Avkıran ile çalışıyoruz. Etimesgut ülke içerisinde isminin duyulmasının yanı sıra bundan böyle Avrupa'ya başlayıp dünyada da bir marka ilçe olma yolunda biz adımlarımızı atıyoruz. Etimesgut'ta eksik olan kültür sanattı. Ben insana yapılan yatırımdan tasarruf edilemez diye düşünüyorum. Bunun içerisine kültür-sanat, bunun içerisine eğitim, bunun içerisine spor dahil. Bu bağlamda sezon başladığı zaman okullarımız, devletimizin verdiği ödeneklerle temizliklerini bile yapamaz hale gelmişken, biz ilçemizin içerisinde neredeyse 38 tane okulumuzu tadilata aldık ve onları, boyadık, tamir ettik, tuvaletlerini yaptık ve çocuklarımızı yeni sezona daha steril bir ortamda başlamalarını sağladık. Bunları zaten yapıyoruz. Ama şu anda Türkiye'de belediyeler tarafından yapılamayan tek bir şey var; kültür sanatla ilgili etkinlikler. Çünkü konu hakkında uzman kişiler çok fazla yok o konuyla ilgili. Maalesef bizim ülkemizde eksik olan da insana yapılan bu yatırım."

Övül Avrıkan: "İtkimiz, ilçede kentin tiyatrosunda kültürü ve sanatı konuşmak"

Uluslararası Kent Tiyatro Festivali Etimesgut Eş Sanat Yönetmeni Övül Avkıran da yaptığı konuşmada, "Erdal başkan bize gelin bir tiyatro festivali yapın dediğinde festivalimizi kent kültürünü, kentin kültürünü konuşarak açalım, bunu Ankaralılarla yapalım istedik. İtkimiz Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan 25 yıl sonra başkanını değiştiren, değişim, gelişim isteyen bir ilçede kentin tiyatrosunda kültürü ve sanatı konuşmak. Gerçekten buralar bildiğiniz gibi değil. Değişimin habercisi olduğun, umut verdiğin için Teşekkür ederiz Erdal başkan" dedi.

Mustafa Avkıran: "Antonius ve Kleopatra'nın programda olmasını herkes adına çok önemli buluyorum"

Uluslararası Kent Tiyatro Festivali Etimesgut Eş Sanat Yönetmeni Mustafa Avkıran ise, "Erdal bize böyle bir şeyi teklif ettiğinde, hakikaten bir baktık 3,5-4 ay var biz bunun uluslararası kısmını yapamayız diye düşündük. Ama nasıl bir mektup yazdıysak davet ettiğimiz gruplara mesela Tiago Rodrigues, 'bir hafta içinde biz geliriz' dedi. Antony Kleopatra geliyor şimdi, Antony Kleopatra, Shakespeer'in Antonius ve Kleopatra'sının yeniden yazılmış, o kalemin kırılmış, yeniden yapılmış hali. Ben Etimesgut'ta Antonius ve Kleopatra'nın programda olmasını sadece şahsım adına değil, herkes adına çok önemli buluyorum" diye konuştu.

"Etimesgut'ta bir hayat damarı inşa ediyoruz"

Etim Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Bahri Bellek de şunları söyledi:

"Biz Etimesgut'ta başkanımızın öncülüğünde bir hayat damarı inşa ediyoruz aslında. Bu hayat damarının inşaasında köprünün taşlarından biri eğer ben yerleştirebilirsem ne mutlu bana."