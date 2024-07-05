Erdek\'te Deniz Çayırlarını Sökenlere Para Cezası

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BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, kepçe kiralayarak evlerinin önündeki plajın kıyı kesiminde bulunan deniz çayırlarını söktüren 7 ev sahibi hakkındaki soruşturma sürerken, kepçe operatörüne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 13 bin 118 lira para cezası kesildi. Yaşananları 'katliam' olarak değerlendiren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Deniz çayırını sökenler, aslında denizin akciğerlerini sökmüş oldu" dedi.

Erdek ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde 7 ev sahibi, 29-30 Haziran tarihlerinde, denize kolaylıkla giremedikleri gerekçesiyle kiraladıkları kepçe ile evlerinin önündeki plajın kıyı kesimlerindeki deniz çayırlarını söktürüp kıyaya çıkarttı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı yapılan bu çalışmaya tepki gösterirken, Balıkesir Valiliği'nin de talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi soruşturma başlatmaları için bölgede ekip görevlendirdi. Ekipler, deniz çayırlarından haberleri olmadığını belirtip, uyarıcı tabelalar asılmadığını söyleyen 7 ev sahibinin ifadesini aldı. Deniz çayırlarını söküp karaya çıkaran kepçe operatörü Taner K.'ye ise 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun 36'ncı maddesine muhalefet suçundan 13 bin 118 lira para cezası kesildi. Cezaya tepki gösteren kepçe operatörünün yetkililere, "Deniz çayırlarını ben sökmedim. Bunlar, geçen feribot ve gemilerin zarar verip kıyıya sürüklediği atıklar. Bu cezayı hak etmiyorum" dediği belirtildi.

'DENİZİN AKCİĞERLERİNİ SÖKTÜLER'

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, denizdeki canlılar için oksijen üreten deniz çayırlarının sökülmesini katliam olarak değerlendirdi. "Deniz Çayırları, denize oksijen üreten en önemli organizma topluluklarından birisidir. Yani, denizlerin akciğeridir" diyen Prof. Dr. Sarı, "Bir metrekare deniz çayırında günlük olarak 10 litre oksijen üretilir. Aynı zamanda deniz çayırları, bütün kıyısal alanda yaşayan canlı organizmalar için sığınaktır, barınaktır, saklanma yeridir, üreme alanıdır. Bunlar, yapraklarıyla suyun içerisinde bulunan katı maddeleri tutarak, suyun, sahilin, plaj bölgesinin berraklaşmasına neden olur" diye konuştu.

Naklı sahillerinde 'temizlik' adı altında yapılan bu çalışmayla sadece deniz çayırlarının değil, denizin akciğerinin de söküldüğünü ifade eden Prof. Mustafa Sarı, şunları söyledi:

"Bunların kökleri kumu tutar, dalga erozyonunu önler. Deniz çayırları yapraklarıyla suyun içerisinde bulunan katı maddeleri tutarak suyun, sahilin, plaj bölgesinin berraklaşmasına neden olur. Faydalarını saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok önemli bir tür topluluğu bölgede yaşamaktadır. Deniz çayırı Marmara Denizi'nde sadece Paşa Limanı Adası'nın sınırlı bir kısmında ve Narlı Mahallesi'nin kıyısal bölgesinde bulunur. Deniz çayırını sökenler, aslında denizin akciğerlerini sökmüş oldu. Marmara Denizi, müsilaj sonrası krizi yaşayan bir denizdir. Denizin derinliklerinde sürekli oksijen azalıyor. Hatta köpek balığı, vatoz gibi türler denizin kıyısal alanına doğru gelmeye başladı. Bahçenizde temizlik yaparken bile belli kurallara riayet etmeniz gerekiyor. Marmara ve adalar özel çevre koruma bölgesine ilan edildi."

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