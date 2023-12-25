 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erdil Yaşaroğlu'nun ikinci kişisel sergisi 'Transatlantik' açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Erdil Yaşaroğlu'nun ikinci kişisel sergisi 'Transatlantik' açıldı

Karikatürist ve görsel sanatçı Erdil Yaşaroğlu'nun ikinci kişisel sergisi 'Transatlantik', Beyoğlu'ndaki Alexandre Vallaury binasında ziyaretçilere açıldı. Sergide, taş, bronz ve ahşap kullanılarak hazırlanan renkli ve parlak yüzeylere sahip eserler sergileniyor.

Erdil Yaşaroğlu\'nun ikinci kişisel sergisi \'Transatlantik\' açıldı
25.12.2023 - 21:45,
Abone Ol

Karikatürist ve görsel sanatçı Erdil Yaşaroğlu'nun ikinci kişisel sergisi "Transatlantik" açıldı.

Beyoğlu'ndaki Alexandre Vallaury binasındaki serginin açılışı öncesinde AA muhabirine açıklama yapan Yaşaroğlu, 2019'daki ilk sergisi "Oyun"un ardından ikinci kişisel sergisinin izlenime sunulduğunu söyledi.

Bu süre içerisinde karma sergilere de katıldığını dile getiren Yaşaroğlu, "Normalde 6-7 heykelle de açabileceğim sergi için dayanamadım 30'a yakın heykel hazırladım ama keyfim yerinde. Bu süreç boyunca yaptığım heykeller var, aynı zamanda bu sergiye özel yaptığım yeni bir sürü de iş var." şeklinde konuştu.

Sergiye adını veren heykelin küçük bir gemi olduğunu belirten Yaşaroğlu, şunları kaydetti:

"Sergideki bütün işler ayrı bir yolculuğa çıkarıyor, bir yandan metafor oyunu da var, hepsinin ayrı hikayesi var. Küçük, sarı, sevimli oyuncak transatlantik görüyorsun ama aslında dünyayı nasıl mahvettiğimizi anlatan bir şey. Biraz böyle karanlık tarafları da var açık söylemek gerekirse. O kadar neşeli gibi gözükse de bazıları değil. Sonuçta derdim var, her hikaye anlatıcısının derdi vardır ki o derdi bir şekilde dillendirirsin. Tabii çözüm bende değil maalesef ama belki bu sergiyi gezecek bir politikacı ya da bir çocuk büyüyünce çözecek derdimizi. Ben sorunları, aklıma gelenleri, sıkıldığım şeyleri, mutlu olduklarımı, iyi şeyleri, kötü şeyleri gösterebiliyorum sadece. Onu da en iyi yaptığım şey karikatür, heykel, bu araçları kullanıyorum."

Yaşaroğlu, ziyaretçilerin sergide alışık olmadıkları bir dünyaya gireceğini, alışık olmadıkları formlar ve hikayeler göreceğini sözlerine ekledi.

Sanatçının taş, bronz ve ahşap kullanarak hazırladığı, renkli ve parlak yüzeyleriyle dikkati çeken eserlerinin yer aldığı sergi, 30 Ocak'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Erdil Yaşaroğlu, Beyoğlu, Sanat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdil Yaşaroğlu'nun ikinci kişisel sergisi 'Transatlantik' açıldı - Son Dakika


22:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35
İran Cumhurbaşkanı Reisi'den İsrail'e tehdit: Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek İran Cumhurbaşkanı Reisi'den İsrail'e tehdit: Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek
21:17
Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01
Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25
Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
19:34
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
19:13
Rus ordusu harabeye dönen hayalet şehir Maryinka'yı ele geçirdi Rus ordusu harabeye dönen hayalet şehir Maryinka'yı ele geçirdi
18:59
İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü

Son Dakika
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35 İran Cumhurbaşkanı Reisi'den İsrail'e tehdit: Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek
21:17 Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01 Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25 Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
19:34 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
19:13 Rus ordusu harabeye dönen hayalet şehir Maryinka'yı ele geçirdi
18:59 İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33 Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 23:02:08. #1.11#
SON DAKİKA: Erdil Yaşaroğlu'nun ikinci kişisel sergisi 'Transatlantik' açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement