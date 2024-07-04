Erdoğan, Çin'in dünya barışına katkılarını takdir etti

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ASTANA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in Filistin meselesindeki adil ve hakkaniyetli duruşu da dahil olmak üzere dünya barışının teşvikine yönelik önemli katkılarını Türkiye'nin takdir ettiğini söyledi.

Erdoğan, Perşembe günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da Shanghai İşbirliği Örgütü zirvesi çerçevesinde Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Çin ile çok taraflı iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek istediğini belirtti.

Xi ise Filistin- İsrail çatışması, Ukrayna krizi ve diğer meselelerde Çin ile Türkiye'nin aynı ya da benzer görüşleri paylaştığını ve yakın iletişimi sürdürmesi gerektiğini ifade etti.