Erdoğan: Muhalefetin sırtında yumurta küfesi yok ama bizim var - Son Dakika
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Erdoğan: Muhalefetin sırtında yumurta küfesi yok ama bizim var

Erdoğan: Muhalefetin sırtında yumurta küfesi yok ama bizim var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum mitinginde yaptığı konuşmada, ekonomi programlarına ve güçlü kadrolarına güvenmelerini isteyerek, muhalefetin sırtında yumurta küfesi olmadığını ancak kendilerinin olduğunu söyledi. Ayrıca, Çorum'un geçmişte yaşadığı acı olaylara da değinen Erdoğan, Çorum halkına teşekkür etti ve 31 Mart seçimlerinde birlikte başarıya ulaşacaklarını belirtti.

25.03.2024 17:43  Güncelleme: 18:07
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da; "Çok iyi çalışılmış ekonomi programımız ve güçlü kadromuzla hükümet olarak ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Milletimizden bize ve ekonomi ekibimize güvenmesini istiyorum. Şunu hiçbir zaman unutmayın, muhalefetin sırtında yumurta küfesi yok ama bizim var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Tokat'ın ardından ikinci durağı Çorum oldu. Çorum mitinginde vatandaşlara seslenen Erdoğan, 1980'de Çorum'da Alevilere yönelik yapılan saldırıları hatırlatarak, "1980 darbesine giden yolun, 28 Şubat müdahalesinin ortamı ne idiği belirsiz tiplerin sağdan sola arzı endam etmesiyle hazırlandı" diye konuştu.

Erdoğan, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri için Çorumlulara, "Durmak yok, kapı kapı dolaşıyoruz. Tamam… Hanımlar dolaşıyoruz" dedi.  Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"Çorumla bizim aramıza kimse giremez. Yiğidin harman olduğu yer neresi? E bitti. Çorum'la olan yol ve dava arkadaşlığımızın bizdeki yeri ayrıdır. Çorum kurulduğu günden beri hareketimizi bağrına basmıştır. Bugüne kadar girdiğimiz 17 seçimin hepsinde sizlerin desteğini duanızı hep yanımızda gördük. Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 64,5, Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 65'i bulan oy oranlarıyla destek veren Çorum'a şükranlarımız sunuyorum. Biz Çorum'dan razıyız. Allah'ta sizlerden razı olsun.

"ÖNÜNÜZÜ AŞTIK, İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRDIK"

Çorum'un başarı hikayesini hep beraber yazdık. Sizler çalıştınız, didindiniz, kabuğunuzu kırmak için mücadele ettiniz. Biz de her alanda sizleri destekledik. Önünüzü aştık, işinizi kolaylaştırdık. İnşallah 31 Mart'ta  bu birlikteliğimizi daha da perçinleyeceğiz. Çorum'un yeni başarılara imza atması için ne gerekiyorsa yapacağız. Bunun için 31 Mart'ın imtihanını vermemiz gerekiyor.

"ÇORUM GEÇMİŞTE ÇOK ACI OLAYLAR YAŞADI"

Kardeşlerim bugün bölgesinin parlayan yıldızı olan Çorum, geçmişte çok acı olaylar yaşadı. Milletimizin birliğini, dirliğini huzurunu hedef alan karanlık çevreler Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta provokasyonlar denediler. 'Alevi- Sünni' diyerek bizi bölmek istediler. 'Kürt- Türk' diyerek aramıza nifak sokmaya çalıştılar. 'Laik anti-laik' diyerek sosyal barışımızı bozmaya yeltendiler. Maalesef bunların bir kısmında başarılı da oldular. 1980 darbesine giden yolun, 28 Şubat müdahalesinin ortamı ne idiği belirsiz tiplerin sağdan sola arzı endam etmesiyle hazırlandı. İktidarlarımız döneminde 'Cumhuriyet Mitingleri' kılıfı altında yapılan darbe çağrılarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Gezi hadisesinde ağaç bahanesiyle, sokaklarımızın ateşe verilmesinden FETÖ'cü alçakların 15 Temmuz ihanetine kadar, bu saldırıların ardı arkası hiç kesilmedi. Bunda başarılı olamayınca bu sefer Suriye'de bir terör koridoru kurarak bizi kuşatmak istediler. Ardından DAEŞ'i üzerimize saldılar. Suriye'ye düzenlediğimiz askeri hareketlerle tüm bu saldırıları bozduk."

"MUHALEFETİN SIRTINDA YUMURTA KÜFESİ YOK AMA BİZİM VAR"

Enflasyonu tek haneli rakamlara indireceklerini söyleyen Erdoğan, "Çok iyi çalışılmış ekonomi programımız ve güçlü kadromuzla hükümet olarak ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Milletimizden bize ve ekonomi ekibimize güvenmesini istiyorum. Şunu hiçbir zaman unutmayın, muhalefetin sırtında yumurta küfesi yok ama bizim var. Onlar meydanlarda atıp tutup sonra da 'hatırlamıyorum' diyerek verdikleri sözlerin üzerine yatmayı çok sever. Ankara'dan İstanbul'a kadar yönettikleri belediyelerde hep bunu yaptılar… Bunları becerdikleri tek iş kara paradan kule inşa etmek… Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi yoksa gayri meşru işler yapan bir kartel mi oldukları belli değil" diye konuştu.

"İŞİ SAĞLAMA ALACAĞIZ"

Çorumlulara, Ankara ve İstanbul'daki hemşehrilerini aramalarını istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "işi hafife almak yok, sağlama alacağız. İl ve ilçe belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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