Erdoğan, Hz. Osman Camisi'nde cuma namazı kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Küçükçekmece'deki Hz. Osman Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Osman Camisi'ne geçti.
Burada cuma namazını kılan Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katılmak üzere camiden ayrıldı.
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