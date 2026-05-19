Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Gençlerin bayramı kutlu olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Erdoğan paylaşımında, "Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor; ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milli Mücadele'nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum" ifadelerine yer verdi.