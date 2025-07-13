Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
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Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

13.07.2025 18:02
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısına ilişkin, "Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra atılabilecek adımlar elbette en önemli gündem başlıklarımızdan biriydi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısına ilişkin, "Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra atılabilecek adımlar elbette en önemli gündem başlıklarımızdan biriydi." dedi.

Erdoğan, Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında yaptığı konuşmada, toplantılara teşrif eden tüm arkadaşlarına, katkı verenlere, organizasyonun sorunsuz, sıkıntısız, son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayanlara teşekkür etti.

İki gün boyunca özverili çalışmaları ve hizmetleriyle kendilerini evlerinde hissettiren tesis çalışanlarını tebrik eden Erdoğan, sıcak havaya rağmen büyük bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiren emniyet güçleri ve basın mensuplarına teşekkürlerini iletti.

Erdoğan, Kızılcahamamlılara samimi ev sahiplikleri için şükranlarını sundu, açılışını yaptıkları eserlerin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

2025-2026 Stratejik Plan Çalıştayı

İstişare toplantısının içeriğine geçmeden önce iki hususu özellikle ifade etmek istediğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene, biliyorsunuz önemli bir format değişikliğine gittik. Sunum ve soru cevap odaklı toplantılar yerine daha dar kapsamlı interaktif oturumları tercih ettik. Bunun neticesinde tüm katılımcılar kabine üyelerimize soru sorma, iletişime geçme, gündemi değerlendirme, şehirlerinin sıkıntılarını anlatma imkanı buldu. Yine bu sene ilk kez kamp marjında 2025-2026 Stratejik Plan Çalıştayı'nı yaptık. Çalıştayda ön plana çıkan hususları Genel Sekreter'imizden aldım. İnşallah sizlerin önerileriyle şekillenen sorun alanları üzerinde daha fazla çalışılmasını sağlayacak, eksiklerimizin üzerine daha kararlı gideceğiz."

Erdoğan, görsellerinden sloganına, ilk kez dün sabah dinledikleri yeni coşkulu şarkıdan diğer düzenlemelere kadar kampın daha profesyonel ve organize olduğunu dile getirdi.

Detaylar üzerinde daha incelikle çalışıldığına dikkati çeken Erdoğan, tüm bu yeniliklerin altında imzası olan Genel Sekreterlik ile Tanıtım ve Medya Başkanlığını ayrıca tebrik etti.

AK Parti'nin geçmiş tecrübelerin ışığında bir bayrak yarışı anlayışıyla yaptığı her işte, düzenlediği her programda kendini geliştirmeyi sürdürdüğüne dikkati çeken Erdoğan, "Her zaman olduğu gibi burada da kendimizle yarışıyoruz. İnşallah gelecekte de yola bu şekilde devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, iki gün boyunca düzenlenen oturumlarda verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Terörsüz Türkiye

Dış politika, güvenlik, ekonomi başta olmak üzere birçok konuda fikir teatisinde bulunduklarını vurgulayan Erdoğan, ülkenin meselelerini, milletin sorunlarını masaya yatırdıklarını, halihazırda devam eden çalışmaların yanı sıra gelecek döneme yönelik projeleri değerlendirdiklerini söyledi.

Bakan ve genel başkan yardımcılarının geniş bir yelpazede fikirlerini paylaştıklarını, soruları cevaplandırdıklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün de Genel İstişare ve Değerlendirme Oturumu'nda her zaman olduğu gibi katılımcı arkadaşlarımız, kabine üyelerimize sorularını serbestçe sordular, sorunları ilettiler, önerilerini aktardılar, soru cevapların bir kısmını da yazılı olarak aldık ve Genel Sekreter'imiz tespitleri yaptı, onların da cevaplarını hazırlayıp kendilerine ayrıca takdim edeceğiz. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra atılabilecek adımlar elbette en önemli gündem başlıklarımızdan biriydi. Bu konuda Genel Başkanvekili'mizin kapsamlı bir sunumu oldu. Ayrıca siyasi iletişim, teşkilat kültürü, Meclis Grubu çalışmaları, kalkınma odaklı faaliyetler gibi önemli başlıklarda arkadaşlarımız bilgilendirmelerde bulundu. 2025-2026 Stratejik Plan Çalıştayı ile yol haritamızı belirlemiş olduk. Biz de bu süreçte katılımcı arkadaşlarla bir araya geldik, hasbihal ettik, taleplerini aldık, sahanın nabzını tutmaya gayret ettik. Toplantımıza sunumlarıyla, sorularıyla, değerlendirmeleriyle katkı veren arkadaşlarımızın her birine teşekkür ediyorum. Burada ortaya çıkan ortak akıl, politikalarımızın geliştirilmesine ve hayata geçmesine ışık tutacaktır."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, Güvenlik, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika

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