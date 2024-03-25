Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul\'u CHP zulmünden kurtaracağız

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat mitinginde " İstanbul'daki tüm hemşehrilerinizi sizden aramanızı rica ediyorum. Zira İstanbul'da Murat kardeşimizi Tokatlılar ağırlığını koyarak onu da seçtirerek, CHP zulmünden İstanbul'u kurtaracağız. Ankara'daki Tokatlıları da aramanızı istiyorum, orada da Turgut kardeşimizi kazandıracağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yerel seçim çalışmaları kapsamında Tokat'ta miting düzenledi. Mitinge katılımla ilgili Erdoğan, "Şu muhteşem katılım, Tokat'ın 31 Mart'ta nerede olacağını açıkça ortaya koyuyor." dedi.

31 Mart'ta Tokat'ın milli irade bayrağını bir kez daha en yükseğe dikerek kendine yakışanı yapacağını söyleyen Erdooğan, şöyle konuştu:

"31 Mart'ta Tokat'ta çıkacak sonuçla sadece Tokat'ın yerel yöneticilerini seçmekle kalmayacaksınız, sandıkta yapacağınız tercihle tüm Türkiye'ye, dünyaya da önemli bir mesaj vereceksiniz. İstanbul'daki tüm hemşehrilerinizi sizden aramanızı rica ediyorum. Zira İstanbul'da Murat kardeşimizi Tokatlılar ağırlığını koyarak onu da seçtirerek, CHP zulmünden İstanbul'u kurtaracağız. Ankara'daki Tokatlıları da aramanızı istiyorum, orada da Turgut kardeşimizi kazandıracağız. Bunlar çok önemli. Türkiye'nin 21 yılda üç kat büyümesinden rahatsız olanlar pusuda bekliyor. Türkiye'nin hak ve özgürlük reformlarıyla ileri demokrasi sınıfına yükselmesine tahammül edemeyenler pusuda bekliyor. Ben size inanıyorum, kale içeriden fethedilir. Mesele Tayyip Erdoğan, AKP, Cumhur İttifakı değildir, mesele doğrudan Türkiye'dir, Türk milletidir. Bunların nezdinde somutlaşan hak ve hakikat davasıdır. 31 Mart'ta bir kez daha milletimizin desteğini alarak Tokat'ta da İstanbul'da da Ankara'da da Türkiye'ye bu namı salacağız, ülkemizin Türkiye Yüzyılı yolculuğunu hızlandıracağız."

"CHP ZİHNİYETİ YERİNİ HEP VESAYET VE DARBE SAFINDA BELİRLEDİĞİ İÇİN SİYASAL MUHALEFET TARAFI BOŞ KALDI"

Demokrasilerde muhalefetin, hem iktidarı denetlemesi hem de alternatif olması bakımından önemli olduğunu belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye, maalesef ne iktidar hazırlığı olan ne de denetleme görevini yapabilen bir muhalefete sahip değildir. CHP zihniyeti yerini hep vesayet ve darbe safında belirlediği için siyasal muhalefet tarafı boş kaldı. Öyle ki kendi projelerimizin alternatiflerini kendimiz geliştirdik. Kendi politikalarımızı eksiklerini kendimiz belirleyip düzeltme yoluna gittik, bundan da asla gocunmadık. Muhalefetin bugünkü halini görüyorsunuz, acınacak halleri var. Birbirlerini yemekten dönüp de ülkenin haline küresel yükseliş ve düşüşlere bakacak halleri yok. İktidara geldiğimizden beri bu 18. sandık imtihanımız, hepsinden de başarıyla çıktık. Hepsinde de aynı şevkle, heyecanla çalıştık. 31 Mart'ta da Tokat'ta da İstanbul'da da Ankara'da da yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum. Milleti kendine yük gören muhalefet zihniyetine bunları anlatmak mümkün olmuyor. Onlar oturdukları yerlerden ettikleri beyhude laflarla siyasetçilik oynamayı seviyor. Bırakınız ülkeyi, kendi partileri içinde birliği, beraberliği sağlayamıyorlar. 3-5 belediye fazla almak uğruna DEM'le girdikleri ittifaka kimlerin koçluk ettiğini görüyorsunuz değil mi? Talimat nereden geliyor; Kandil'den. uygulama Ankara'da, İstanbul'da, Mersin'de ortaya çıkıyor."

"DEM ANKARA'DAKİ GENEL MERKEZİNDEN DEĞİL, KANDİL'DEKİ TERÖR BARONLARI TARAFINDAN YÖNETİLMEKTEDİR"

"DEM dediğiniz yapı geçmişten beri partiymiş gibi davranan bir örgüt aparatı." ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sahne önünde olanların bu partide yetkisi ve sözünün ağırlığı yok. Bu parti Ankara'daki genel merkezinden değil, İstanbul'daki sapkın ideolojik yapılar ile Kandil'deki terör baronları tarafından yönetilmektedir. Bu gerçek ortadayken kendilerini meşru muhatap yapma gayretleri beyhudedir. CHP'nin böyle bir partiyle yok yürüme, belediye başkanlığı verme, belediye bürokrasisini paylaşama hesabına girmesi anlaşılır gibi değil. 14-28 Mayıs'ın tamamlayıcısı olacak 31 Mart'tan sonra bu çorak ve çarpık muhalefet anlayışının da tasfiyesine şahitlik edecektir. Biz de gençlerimize bırakacağımız en büyük mirasımız olan Türkiye Yüzyılı'nın inşasını tamamladıktan sonra inşallah huzuru kalple yola devam edeceğiz. O gün gelene kadar gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz."

"EMEKLİLERİMİZİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Konuşmasında emeklilere de değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Sıkıntılı dönemlerde en büyük refah kaybını çalışanlar ile emeklilerin yaşadığının farkındayız. Emeklilerimizin yükünü hafifletmek için bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesinden yüzde 50'yi bulan maaş artışlarına, banka promosyonlarına kadar elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Bütçe imkanlarını genişletmek için hazırlıklarımız var. En önemli referansımız bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerimizdir."