Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü Mesajı

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 82'nci yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Türk milleti olarak Kırımlı kardeşlerimizin yanında olmaya, onların haklarını uluslararası alanda savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 82 yıl önce ana vatanlarından sürgün edilen Kırım Tatarlarını andı. Erdoğan paylaşımında, sürgün sırasında hayatını kaybedenler için rahmet dileyerek, Kırımlılar'ın acısını yürekten paylaştıklarını belirtti.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"82 yıl önce ana vatanlarından sürgün edilen Kırım Tatar Türkü kardeşlerimizin yaşadığı büyük kayıpları hüzünle yad ediyor, sürgün esnasında şehit olan soydaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

Tüm Kırımlı kardeşlerimizin acısını yürekten paylaşıyor, her birine en derin taziyelerimi iletiyorum.

Unutulmamalıdır ki Türkiye ve Türk milleti olarak Kırımlı kardeşlerimizin yanında olmaya, onların haklarını uluslararası alanda savunmaya devam edeceğiz."