Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü Mesajı

18.05.2026 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Tatar Sürgünü’nün 82’nci yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, “Türkiye ve Türk milleti olarak Kırımlı kardeşlerimizin yanında olmaya, onların haklarını uluslararası alanda savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 82'nci yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Türk milleti olarak Kırımlı kardeşlerimizin yanında olmaya, onların haklarını uluslararası alanda savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 82 yıl önce ana vatanlarından sürgün edilen Kırım Tatarlarını andı. Erdoğan paylaşımında, sürgün sırasında hayatını kaybedenler için rahmet dileyerek, Kırımlılar'ın acısını yürekten paylaştıklarını belirtti.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"82 yıl önce ana vatanlarından sürgün edilen Kırım Tatar Türkü kardeşlerimizin yaşadığı büyük kayıpları hüzünle yad ediyor, sürgün esnasında şehit olan soydaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

Tüm Kırımlı kardeşlerimizin acısını yürekten paylaşıyor, her birine en derin taziyelerimi iletiyorum.

Unutulmamalıdır ki Türkiye ve Türk milleti olarak Kırımlı kardeşlerimizin yanında olmaya, onların haklarını uluslararası alanda savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Politika, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü Mesajı - Son Dakika

İsrail’in İran’a saldırılar için Irak’ta “ikinci gizli karakol kurduğu“ iddiası İsrail'in İran'a saldırılar için Irak'ta "ikinci gizli karakol kurduğu" iddiası
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu. Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
Yozgat’ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza Yozgat'ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza
Eyüpspor, Fenerbahçe’ye son dakikalarda attığı golle ligde kaldı Eyüpspor, Fenerbahçe'ye son dakikalarda attığı golle ligde kaldı
Tahran’ın göbeğinde verilmeye başlanan silah eğitimine en çok kadınlar ilgi gösterdi Tahran’ın göbeğinde verilmeye başlanan silah eğitimine en çok kadınlar ilgi gösterdi

19:27
“İYİ Parti’den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti’ye geçecek“ iddiası
"İYİ Parti'den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti'ye geçecek" iddiası
18:53
Mersin’de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
Mersin'de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
18:36
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
17:52
Mersin’de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 19:39:02. #.0.4#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.