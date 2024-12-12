Erdoğan ve Macaristan Cumhurbaşkanı Şuyok'un Görüşmesi

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Şuyok ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Macaristan Cumhurbaşanı Tamas Şuyok ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü" denildi
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