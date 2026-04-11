Ereğli'de Motosiklet Kazası: İki Yaralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ereğli'de Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Ereğli'de Motosiklet Kazası: İki Yaralı
11.04.2026 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Ereğli'de otomobile çarpan motosikletten Melek Y. ve Zeynep K. yaralandı, hayati tehlike yok.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobile çarpan motosikletteki Melek Y. ve Zeynep K. yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre park yerine girmek isteyen Ömer T. idaresindeki 06 ZSN 96 plakalı otomobile, arkasından gelen Melek Y. idaresindeki 67 AEV 539 plakalı motosiklet çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Melek Y. ile yolcusu Zeynep K., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayı duyup bölgeye gelen yaralıların yakınları ise kısa süreli panik yaşadı. Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan iki yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü Ömer T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Zonguldak Ereğli, Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 20:41:16. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.