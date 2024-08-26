Ereğli'de yaz etkinlikleri büyük ilgi gördü

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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından yaz etkinlikleri kapsamında Ölüce Deniz Feneri'ne Doğa Yürüyüşü, sahilde 'BÖCEEEE' grubu konseri ve Akkuyu Meydanı'nda etkinlikler düzenlendi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin düzenlediği ağustos ayı etkinlikleri kapsamında Sahil Ofis Yolu Süs Havuzu Düren Kent Parkı'nda 'BÖCEEEEK' Grubu konseri, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Grup, şarkılarıyla geç saate kadar dinleyenlere müzik ziyafeti sundu. Konserin sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay ve Belediye Meclis Üyesi Cengiz Güneş, grup üyelerine çiçek vererek teşekkür etti.

Ölüce Deniz Feneri'ne doğa yürüyüşü yapıldı

Yaz etkinlikleri kapsamında her ay düzenlenen doğa yürüyüşleri bu hafta sonu da yapıldı. Ereğli İtfaiyecileri Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği (ERİDAK) tarafından Ölüce Deniz Feneri'ne düzenlenen doğa doğa yürüyüşü etkinliğine katılan vatandaşlar, manzaranın keyfini çıkardı.

Akkuyu'daki etkinlikler

Yeniden düzenlenerek hizmete açılan Akarca Mahallesi Tarihi Akkuyu Meydanı'nda her Cumartesi açılan El Ürünleri Pazarı'nda bu haftasonu eğitmen Emine Altuntaş tarafından 'Tokat Baskı Çalışması' ve eğitmen Filiz Bozkurt tarafından 'Takı Tasarım Çalışması' etkinlikleri düzenlendi.