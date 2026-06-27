Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kırkgöz Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki binalara sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Ergene'de Otluk Alan Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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