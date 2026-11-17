(ANKARA) - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "Susmayacağız, gerçekleri haykırmaya, hırsızlara ve faşizme karşı mücadeleye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

" Tele1, Halk TV ve şimdi Sözcü TV. Sabah 04.20'de stüdyo basarak televizyon kanalına kayyum atayan iktidar, gerçeğe, halkın gerçekleri öğrenme hakkına karşı savaşıyor.

Sermayenin Saray rejimi; milletvekillerini, belediye başkanlarını cezaevlerinde tutarak halkın iradesine nasıl el koyduysa, bugün de kendisine biat etmeyen basın kuruluşlarını aynı zorbalıkla susturmaya çalışıyor. Susmayacağız, gerçekleri haykırmaya, hırsızlara ve faşizme karşı mücadeleye devam edeceğiz."