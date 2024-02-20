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Erken açan şeftali çiçekleri görsel şölen sundu

ADANA - Adana ve ilçelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcakları nedeniyle şeftali ağaçları erken çiçek açınca kartpostallık görüntüler oluştu.

Ocak ayı sıcaklık ortalama rekoru kırarken, özellikle Adana'da kış bahar gibi geçmeye devam ediyor. Bu nedenle ağaçlarda yalancı bahara inanıp erken çiçek açtı. Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki 10 dönümlük alandaki şeftali bahçesi pembe çiçekleri ile dallarını donattı. Çiçeklerin erken açmasıyla bahçede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Bölgede çiftçilik yapan Mahmut Karakılıç, "Şeftali ağaçları bir ay önce çiçek açtı. Mart sonu gibi çiçek açması lazım ama havalar sıcak olduğu için şuan çiçek açtılar bizde endişeliyiz "diye konuştu.