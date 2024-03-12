Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın toprak emelleri olmadığını açıkladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın halihazırdaki harita dışında toprağı bulunmadığını ve herhangi bir ülkeden toprak emellerinin olmaması gerektiğini açıkladı.
Başbakan Paşinyan, Ermenistan hükümetinin YouTube sayfasından yayımlanan basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Paşinyan, elinde tuttuğu Ermenistan'ın halihazırdaki sınırlarının gösterildiği harita biçimindeki şekli işaret ederek, "Ermenistan'ın güvenliğinin sağlanması konusunda yasallığa vurgu yapılmalıdır. Ermenistan'ın toprakları budur. Bu sınırlar dışında emellerimiz olmamalıdır. Çünkü bu sınır çizgileri dışındaki herhangi bir emel, bizi yıkma fırsatı olarak, bizim yasal konumumuzu bozmak için kullanılacaktır. Bu çizgiden öte tarafta ne varsa bizim değildir, bu çizgiden içeride ne varsa bizimdir. Biz güvenliğimizi bu mantıkta sağlamaya hazırlanıyoruz. Gelecekteki çalışmalarımız bununla ilgili olmalı." dedi.
Azerbaycan'la barış anlaşması görüşmelerinin üç temelde sürdürüldüğünü belirten Paşinyan, bunların, 1991 Almatı Bildirgesi temelinde iki ülkenin birbirinin toprak bütünlüklerini tanıması, sınırların 1991'de dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ülkelerinin idari sınırları kapsamında belirlenmesi ve bölgesel ulaştırma yollarının, geçtiği ülkelerin egemenliği, yargı yetkisi, eşitlik ve karşılıklılık prensipleri dahilinde açılması olduğunu söyledi.
Paşinyan, iki ülke sınırlarının belirlenmesi çalışmalarının Başbakan Yardımcılarının başkanlık yaptığı komisyonlar tarafından yürütüldüğünü kaydederek, Azerbaycan'ın Ermenistan'dan derhal teslimini talep ettiği ve adını verdiği köylerin Sovyetler Birliği döneminde ve sonrasında hiç olmadığını iddia etti.
Sınır belirleme çalışmalarının söz konusu köylerin bulunduğu Tavuş (Tovuz) bölgesinden başlamasının ihtimal dışı olmadığını kaydeden Paşinyan, bölgeye giderek durumu yerinde inceleyeceğini söyledi.
Paşinyan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) konusunda ise söz konusu örgüt ile ilişkilerini dondurduklarını, faaliyetlerine katılmadıklarını, KGAÖ Genel Sekreteri Yardımcısı pozisyonuna halen atama yapmadıklarını hatırlatarak, bunun sebebinin KGAÖ'nün Ermenistan'daki sorumluluk bölgesine dair soruya yanıt vermemesi olduğunu kaydetti.
Başbakan Paşinyan, KGAÖ'den gelecek cevabın ülkesinin beklentileriyle örtüşmemesi halinde Ermenistan'ın KGAÖ'den çekileceğini ancak bunun ne zaman olacağını bilmediğini belirtti.
Bir basın mensubunun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Azerbaycan'da yargılamaları devam eden eski sözde Karabağ yönetici ve askerlerin geri dönüşü konusunda yaptığı, "Ermenistan yönetiminin onları Ermenistan'da beklemediği" yorumuna dair düşüncelerini sorması üzerine Paşinyan, bizzat duymadığı konularda yorum yapamayacağını ve Azerbaycan'da bulunan savaş esirlerinin geri getirilmesi konusunda her gün çalışma yapıldığını söyledi.
Paşinyan, başkent Erivan'daki Zvartnots Havalimanından Rus Sınır Muhafızlarının çıkarılması konusunda Rus tarafına 1 Ağustos itibarıyla görevin sona erdiğini bildiren bir mektup gönderdiklerini belirterek, "Ermenistan Sınır Muhafız birlikleri, Rus tarafına, Ermenistan sınır koruma servisinin sınır kontrolünü Rusya'nın desteği olmadan sürdürebileceğini bildirdi." dedi.
Ermenistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin ne zaman mümkün olduğu sorusunu yanıtlayan Paşinyan, üyelik için öncelikle halkın hazır olması gerektiğini belirtti.
Paşinyan, AB ile ilişkileri, karşılıklı vize kolaylığı, daha uygun ticari koşulların sağlanması, güvenlik alanında işbirliği, Avrupa Birliği'nin Ermenistan Misyonu'nun (EUMA) imkanları ve yetkilerinin artırılması ile süresinin uzatılması konusunda geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti.
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