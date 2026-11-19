ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, mazbatasını aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, mazbatasını aldı.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, mazbatasını aldı.
ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erkılıç'a Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında düzenlenen törende rektörlük mazbatası takdim edildi.
Rektörlük mazbatasını YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan alan Erkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Özvar'a teşekkür etti.
Özvar da Rektör Erkılıç'ı tebrik edip, başarı diledi.
Kaynak: AA
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