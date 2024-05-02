Erzincan\'da Asayiş ve Trafik Denetimlerinde 263 Şüpheli Yakalandı

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Erzincan'da son bir ayda yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 263 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda ekiplerin 1-30 Nisan'da kentte asayiş, trafik, siber, kaçakçılık, ve terör suçlarında denetimler gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İcra edilen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında 107 asayiş, 2 kabahat, 49 takibi gereken, 28 kaçakçılık, 5 siber ve 1 terör olayı olmak üzere toplam 192 olay meydana gelmiş ve bu olayların 184'ü, yüzde 96 aydınlatılmıştır. İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında 543 bin 651 kişinin ile 15 bin 323 aracın sorgulaması yapılarak 263 aranan şüpheli yakalanmış ve kayıp olarak aranan 5 kişi bulunmuştur. İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde kesici/delici suç aleti ele geçirilmiştir."

Açıklamada, ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan bir kişi hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Trafik uygulamalarında ise 17 bin 56 aracın kontrol edildiği aktarılan açıklamada, "52 bin 664 kişinin sorgulaması yapılmış, 301 araç ve kişi hakkında toplam 765 bin 699 lira cezai işlem uygulanmış, 2 aranan araç, 7 aranan şüpheli yakalanmış, alkollü araç kullanan 10 sürücünün ehliyeti geri alınmış ve 46 araç trafikten menedilmiştir. İcra edilen siber faaliyetler kapsamında 18 sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda suç tespit edilen 11 hesap/şahıs hakkında işlem yapıldı. 6 müstehcen içerikli ve 503 adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 509 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Siber Suç Farkındalık ve Bilinçlendirme Faaliyetleri" kapsamında 382 vatandaşa eğitim verildiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Uyuşturucu ile kaçakçılık ve organize suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 kişi hakkında işlem yapılmış ve 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Operasyonlar kapsamında 200 kök kenevir bitkisi, 7 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanma aparatı 11 paket bandrolsüz sigara, 38 bin 100 dolu makaron, 130 bin 100 boş makaron, 95 bin gram açık tütün, 8 sikke, 4 tarihi obje, 4 tabanca, 1.109 tabanca mühimmatı, 10 tabanca şarjörü, 1 av tüfeği ve 84 av tüfeği mühimmatı ele geçirilmiştir."