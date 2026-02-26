Erzincan'da Okullar Kar Nedeniyle Tatil

ERZİNCAN'da kar yağışı sebebiyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Erzincan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz havanın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle meydana gelebilecek don ve buzlanmaya bağlı alarak özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve trafik güvenliği yönünden doğacak riskler göz önüne alınarak ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 26 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personeller ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personeller de idari izinli sayılacaktır."