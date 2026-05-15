Erzincan\'da Tarım Arazileri Su Altında

Erzincan'da, sağanağın etkisiyle Karasu Nehri'nin taşması sonucu bazı tarım arazileri su altında kaldı.
Kentte 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Karasu Nehri'nde taşkın meydana geldi.
Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde şeker pancarı, patates, arpa ve buğday ekili tarım arazileri su altında kaldı.
Devlet Su İşleri ekipleri bölgede inceleme yaptı.
