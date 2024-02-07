Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Erzincan\'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Erzincan'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada, durdurulan araçta 55 kilo 428 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

07.02.2024 13:19
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Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri ortak çalışma başlattı.

Ekiplerin uygulama noktasında durdurduğu araçta yapılan aramada 55 kilo 428 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi, şüpheli Ö.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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