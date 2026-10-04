Erzincan'da yaban keçileri dronla görüntülendi, anne keçiler yavrularını emzirdi - Son Dakika
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Erzincan'da yaban keçileri dronla görüntülendi, anne keçiler yavrularını emzirdi

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Erzincan\'da yaban keçileri dronla görüntülendi, anne keçiler yavrularını emzirdi
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Erzincan'ın 3 bin 549 metre rakımlı Esence (Keşiş) Dağları'nda yaban keçileri sürü halinde dronla görüntülendi. Kayıtlarda anne keçilerin yavrularını emzirdiği anlar da yer aldı; görüntüler doğaseverlerin ve yaban hayatı fotoğrafçılarının ilgisini çekti.

ERZİNCAN'ın 3 bin 549 metre rakımlı Esence (Keşiş) Dağları'nda, yaban keçileri sürü halinde görüntülendi. Sarp kayalıklar arasında ilerleyen keçilerin yavrularını emzirdiği anlar, dron kamerasına yansıdı.

Erzincan'ın en yüksek noktası olan Esence (Keşiş) Dağları, zorlu arazi yapısı ve el değmemiş doğasıyla yaban hayatına ev sahipliği yapıyor. Yaban hayatı açısından önemli bir alan olan Keşiş Dağları'nın sarp ve ulaşılması güç kayalıkları, yaban keçileri için doğal bir yaşam alanı oluşturuyor. Bölgede yaşayan yaban keçileri, sarp kayalıkların bulunduğu yüksek kesimlerde sürü halinde görüntülendi. Kayalık yamaçlarda rahatlıkla hareket eden keçilerin, yüksek kesimlerde beslenerek yaşamlarını sürdürdüğü görüldü.

ANNELER YAVRULARINI EMZİRDİ

Dron ile havadan kaydedilen görüntülerde; kalabalık yaban keçisi sürüsünün kayalıklar arasında ilerlediği anlar yer aldı. Görüntülerde; bazı anne keçilerin yavrularını emzirdiği görüldü. Keşiş Dağları'ndaki yaban keçilerinin doğal yaşam alanlarındaki görüntüleri, doğaseverlerin ve yaban hayatı fotoğrafçılarının ilgisini çekti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Erzincan'da yaban keçileri dronla görüntülendi, anne keçiler yavrularını emzirdi - Son Dakika
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