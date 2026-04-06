Erzurum Barosu 100 Yaşında

Erzurum Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü'nde baronun kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenledi.

Baro Başkanı Mesut Öner, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, avukatlar olarak Cumhuriyetin temel değerlerini korumaya ve savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Avukatlık mesleğinin, yargının kurucu unsurlarından biri olan savunmanın temsili olduğunu ifade eden Öner, "Bizler yalnızca bir mesleği icra etmiyoruz, aynı zamanda adalet arayışının rehberi, hak ve özgürlüklerin sesi, hukukun üstünlüğü mücadelesinin öncüleriyiz. Bireyin haklarını savunurken, aslında toplumun adalet duygusunu ve hukuk düzenini ayakta tutan temel taşlardan biri oluyoruz." dedi.

Bu yıl Erzurum Barosu'nun kuruluşunun 100 yılı olduğunu anımsatan Öner, şunları kaydetti:

"Bu yıl bizim için çok özel bir anlam ifade ediyor. Baromuzun kuruluşunun 100. yılını idrak etmenin gururunu yaşıyoruz. Bir asırlık köklü geçmişimiz, hukukun üstüne bağlılığın, mesleki dayanışmanın ve adalet mücadelesinin en güçlü göstergesidir. Bu çatı altında görev yapmış tüm başkanlarımıza ve kurul üyelerimize, emeği geçen meslektaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 100 yıllık bu onurlu mirası devralan bizler, geçmişten aldığımız güçle geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek, mesleğimizin saygınlığını ve etkinliğini daha ileri taşımak sorumluluğunu taşıyoruz."

Konuşmaların ardından, baro tarafından düzenlenen satranç ve tavla turnuvalarında dereceye giren avukatlara plaket verildi.

Avukatlar ve ailelerinin katıldığı tören, müzik dinletisiyle sona erdi.