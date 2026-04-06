Erzurum Barosu 100 Yaşında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum Barosu 100 Yaşında

06.04.2026 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Barosu, 100. yılını kutlayarak avukatlık mesleğinin önemini vurguladı.

Erzurum Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü'nde baronun kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenledi.

Baro Başkanı Mesut Öner, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, avukatlar olarak Cumhuriyetin temel değerlerini korumaya ve savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Avukatlık mesleğinin, yargının kurucu unsurlarından biri olan savunmanın temsili olduğunu ifade eden Öner, "Bizler yalnızca bir mesleği icra etmiyoruz, aynı zamanda adalet arayışının rehberi, hak ve özgürlüklerin sesi, hukukun üstünlüğü mücadelesinin öncüleriyiz. Bireyin haklarını savunurken, aslında toplumun adalet duygusunu ve hukuk düzenini ayakta tutan temel taşlardan biri oluyoruz." dedi.

Bu yıl Erzurum Barosu'nun kuruluşunun 100 yılı olduğunu anımsatan Öner, şunları kaydetti:

"Bu yıl bizim için çok özel bir anlam ifade ediyor. Baromuzun kuruluşunun 100. yılını idrak etmenin gururunu yaşıyoruz. Bir asırlık köklü geçmişimiz, hukukun üstüne bağlılığın, mesleki dayanışmanın ve adalet mücadelesinin en güçlü göstergesidir. Bu çatı altında görev yapmış tüm başkanlarımıza ve kurul üyelerimize, emeği geçen meslektaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 100 yıllık bu onurlu mirası devralan bizler, geçmişten aldığımız güçle geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek, mesleğimizin saygınlığını ve etkinliğini daha ileri taşımak sorumluluğunu taşıyoruz."

Konuşmaların ardından, baro tarafından düzenlenen satranç ve tavla turnuvalarında dereceye giren avukatlara plaket verildi.

Avukatlar ve ailelerinin katıldığı tören, müzik dinletisiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Avukatlar Günü, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum Barosu 100 Yaşında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye’yi gezeceğiz Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz
Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi Kendi şirketine patron oldu Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Diş ağrısına akılalmaz çözüm Üçünü karıştırıp kafaya dikti Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti
Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
Kocaeli’de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü
Karadeniz’de nadir görülen rulo bulut oluştu Karadeniz'de nadir görülen rulo bulut oluştu

14:39
Türk futbolunda neler oluyor Süper Lig devinden olay hamle
Türk futbolunda neler oluyor? Süper Lig devinden olay hamle
14:32
Leroy Sane’den Galatasaray taraftarını sevindiren haber
Leroy Sane'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber
14:19
Özgür Özel’den kulisleri hareketlendiren ziyaret Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
Özgür Özel'den kulisleri hareketlendiren ziyaret! Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
14:19
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
13:55
TFF’den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
13:52
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 14:47:30. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum Barosu 100 Yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.