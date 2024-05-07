Erzurum Büyükşehir Belediyesi: 'Para karşılığında hayvan toplatılıyor' iddiaları gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi: 'Para karşılığında hayvan toplatılıyor' iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi: \'Para karşılığında hayvan toplatılıyor\' iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada dolaşan 'Para karşılığında hayvan toplatılıyor' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Belediye, hayvan barınağı merkezinin sunduğu hizmetlerin ve altyapının standartların üzerinde olduğunu belirterek, asılsız iddialarla ilgili yasal işlem başlattığını duyurdu.

07.05.2024 14:07
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada paylaşılan "Para karşılığında hayvan toplatılıyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sosyal medyada "Para karşılığında hayvan toplatılıyor" şeklinde paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erzurum ve bölgemize hizmet eden Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon ve Hayvan Barınağı Merkezi, gerek sunduğu hizmet ve gerekse de standartların üzerinde olan altyapısıyla Doğu Anadolu Bölgesinin en etkin kurumlarının başında gelmektedir. Gerçeği yansıtmayan, asılsız, mesnetsiz ve kurumumuzu yıpratmaya yönelik paylaşımlarda 'Para karşılığı hayvan toplatılıyor' iftirasıyla hayvan severleri yanlış yönlendiren kişi ya da gruplarla ilgili yasal işlem başlatılmıştır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi patili dostlarımıza yönelik sürdürdüğü hizmetleri büyük bir özveri ve hassasiyetle yürütmektedir. Vatandaşlarımızın, şehrimizi karalamaya çalışan sahte hesaplara, doğru bilgi içermeyen paylaşımlara asla itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum Büyükşehir Belediyesi: 'Para karşılığında hayvan toplatılıyor' iddiaları gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika

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