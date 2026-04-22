Erzurum'da 284 Şüpheli Yakalandı

Erzurum'da polis ekipleri 177'si hükümlü, aranan 284 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Mart-22 Nisan'da "kasten öldürme ve yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "silahlı terör örgütüne üye olma", "uyuşturucu bulundurma ve ticareti" gibi suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 177'si hükümlü, aranan 284 şüpheliyi yakaladı.