Erzurum'da 8 kilo 25 gram skunk ve döviz ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Erzurum'da 8 kilo 25 gram skunk ve döviz ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Erzurum\'da 8 kilo 25 gram skunk ve döviz ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Erzurum'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.B'nin aracında yaptıkları aramada 8 kilo 25 gram skunk ve bir miktar döviz ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyede tutuklandı.

28.02.2024 15:53  Güncelleme: 15:54
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Erzurum'da, aracında 8 kilo 25 gram skunk ve bir miktar döviz ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptıkları çalışma kapsamında, şüphe üzerine A.B'nin (49) aracında arama gerçekleştirdi.

Ekipler, araçta 8 kilo 25 gram skunk, 2 bin 5 lira, 1330 riyal, 65 manat ve 5 dolar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da 8 kilo 25 gram skunk ve döviz ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da 8 kilo 25 gram skunk ve döviz ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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