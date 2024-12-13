Erzurum'da Boşanma Aşamasındaki Eşine Silahlı Saldırı Davası

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Erzurum'da, boşanma aşamasındaki karısını silahla ağır yaralayan ve olaydan 17 ay sonra yakalanan sanık ile aralarında kardeşlerinin de olduğu 5 akrabasının yargılanmasına başlandı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ferdi H., tutuksuz sanıklar abileri K.H. ve S.H, akrabaları K.H, N.H. ve Z.H. ile avukatlar katıldı. Müşteki Meryem H. ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Sanık Ferdi H, savunmasında, olaydan önceki görüşmelerinde müşteki Meryem H'nin kendisini aldattığını söylediğini ileri sürdü.

İstanbul'da çalışırken müştekinin kendisini arayarak çocuklarının hasta olduğunu söylediğini anlatan Ferdi H, "Annemi arayarak hastaneye gitmelerini söyledim ve gittiler. Annem beni arayarak Meryem'in 1 saattir kayıp olduğunu söyledi. Çocuğa serum takılı halde bırakıp gitmiş. Aradım ama ulaşamadım." diye konuştu.

Daha sonra Erzurum'a geldiğinde müştekinin sığınma evinde olduğundan bahseden Ferdi H, şunları kaydetti:

"Sığınma evini aradım, görüşmek istediğini söyledi. Hastane önünde buluştuk, yemek yedik, çay içtik. Sığınma evinden aradılar ve gitti. Bana sığınma evinde kalmak istemediğini söyledi. Olay günü beni arayarak hastane önüne gelip kendisini almamı istedi. Ben de taksiyle giderek aldım, birlikte abimin evine geldik. Olay günü sabah evde diğer sanıklara eşimi alıp köye götüreceğimi konuşmuştum. Geldikten sonra diğer sanıkların yanında konuşmak istemediğimi söyleyip diğer odaya geçtik."

O anda müştekinin çocuğu kucağına aldığında aklına hastanede bırakıp gitmesi geldiğini anlatan Ferdi H, "Bunun sebebini ve telefonundan sıkça kimle konuştuğunu sordum. Aldattığını düşündüm, tartışmaya başladık. Küfür etmeye ve bağırmaya başladı. Korkutma amacıyla silahı çektim. Silah 5-6 yıldır evde duruyordu. Erzurum'da hasımlarımız olduğu için silah olay günü yanımdaydı. O da elini silaha uzattı. Kargaşa oldu, silah ateşlendi, müştekiye isabet etti. S.H. ve Z.H. odaya geldi, kanlar içinde görünce kaçtılar. N.H'ye ambulansı aramasını söyledim ve evden çıktım. Evden uzakta K.H'nin arabasını gördüm, durdurdum. S.H. ve Z.H'ye olayı anlattım. S.H. bana 'Suç işledin, git teslim ol' dedi. Beni arabaya almadılar. Köy arabasına binerek köye gittim. Eşimin beni aldattığını aileme anlatmadım, evde konuşma geçmedi. Öldürme ya da yaralama niyetim yoktu. Olsaydı yemeğe götürmez, çay içirmezdim." savunmasında bulundu.

Sanık N.H. ise soruşturma aşamasında olaya tanık olduğu yönündeki beyanlarını kabul etmeyerek verdiği ifadeler için "Aklım başımda değildi" dedi. Mahkeme başkanı bunun üzerine "İlk beyan için aklım başımda değil dedin, 1 ay sonra aynı ifadeleri vermişsin. Yine mi aklın başında değildi?" sorusuna N.H. cevap vermedi.

Diğer sanıklar K.H, S.H, Z.H. ve K.H. ise haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek olayla ilgileri olmadığını öne sürdü.

Müşteki, sanık savunmalarını yalanladı

Müşteki Meryem H. ise beyanında, tüm sanıkların savunmalarının yalan olduğunu ve sanık Ferdi H'yi korumaya yönelik olduğunu öne sürdü.

Sanıklardan şikayetçi olduğunu bildiren Meryem H, "Ferdi yalan söylemekte. Onu aldatmadım, öyle bir şey olsa bana sığınma evinden çık İstanbul'a gidelim demezdi. Ferdi'nin şiddetinden dolayı sığınma evine gittim. Ferdi olay günü 'köye gidip çocuğu getireceğim, sığınma evinden çık, barışalım ve İstanbul'a gidelim' dedi. Hastane önünden beni aldı, K.H'nin. evine götürdü." diye konuştu.

Olay günü diğer sanıkların da evde olduğunu iddia eden Meryem H., "Beni odaya aldılar, ayrı odaya gitmedik. Sanıkların beyanı yalan, olay orada oldu, kimse engel olmadı. S.H, kanepeye oturmamı söyledi. 'Sen bizim adımızı çıkardın, rezil ettin' dedi ve hakaret etti. K.H'ye 'Silahı Ferdi'ye ver öldürsün gidelim' dedi. K.H. belinden silahı çıkararak Ferdi'ye verdi. Ferdi de silahı alarak bir şey demeden ateşledi. 2 mermi kafama isabet etti. Tüm sanıklar odadaydı, yardım ve yataklık yaptılar." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ferdi H'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ferdi H'nin, "İştirak halinde tasarlayarak eşi kasten öldürmeye teşebbüs etmek" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 15 yıldan 24 yıla kadar hapis ve 500 güne kadar adli parayla cezalandırılması talep ediliyor.

Diğer 5 sanık hakkında "İştirak halinde tasarlayarak kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, sanık K.H. hakkında ayrıca "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 500 güne kadar adli para cezası isteniyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 19 Ocak 2023'te Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde eşi Meryem H'yi silahla başından ağır yaralayarak kaçan Ferdi H'yi, olay tarihinden 17 ay sonra Köprüköy ilçesi Çullu Mahallesi'ndeki babasının evinde yakalamıştı.