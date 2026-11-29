Erzurum'da dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 225 bin lira ceza uygulandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücüye 225 bin lira ceza uygulandı. Kent merkezinde yakalanan sürücünün ehliyetine 240 gün el konuldu, aracı 60 gün trafikten menedilerek otoparka çekildi.
Erzurum'da polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 225 bin lira ceza uygulandı.
Kent merkezinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 25 AFC 389 plakalı araç, ekiplerce Ömer Nasuhi Bilmen Caddesi'nde yakalandı.
Yapılan incelemede araç sürücüsü Y.A'nın alkollü olduğu belirlendi.
Sürücüye trafik kanununun ilgili maddelerinden 225 bin lira ceza kesildi.
Ayrıca sürücünün ehliyetine 240 gün el konuldu ve aracı 60 gün trafikten menedilerek otoparka çekildi.
Kaynak: AA
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