Erzurum'da düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Erzurum'da düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum\'da düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, 3 masaj salonunda fuhuş yapıldığı ve fuhşa yer temin edildiği bilgisi üzerine 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca fuhşa zorlandıkları iddia edilen 10 kadın kurtarıldı ve sağlık kontrolleri için Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

22.05.2024 17:38
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Erzurum'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte 3 masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ve fuhşa yer temin edildiği bilgisine ulaştı.

Ekiplerce masaj salonlarına düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa zorlandıkları iddia edilen 10 kadın kurtarıldı.

Kadınlar, sağlık kontrolleri için Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Şehir Hastanesi, Erzurum, Güvenlik, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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