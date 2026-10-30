Erzurum'da etkili olan sağanak Palandöken Dağı'nda yerini kara bıraktı

Erzurum'da etkili olan sağanak Palandöken Dağı'nda yerini kara bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Palandöken Dağı'nın zirvesi beyaza bürünürken dağın yüksek noktalarında yer yer sis de görüldü.
Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oldu.
Kent merkezinde aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Palandöken Dağı'nın zirvesi kar yağışıyla beyaza büründü.
Dağın yüksek noktalarında ayrıca yer yer sis de etkili oldu.
Kaynak: AA
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