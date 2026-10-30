Erzurum'da etkili olan sağanak Palandöken Dağı'nda yerini kara bıraktı

Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oldu.

Kent merkezinde aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Palandöken Dağı'nın zirvesi kar yağışıyla beyaza büründü.

Dağın yüksek noktalarında ayrıca yer yer sis de etkili oldu.