Erzurum'da halı mağazasında çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Aliravi Caddesi Aydınoğlu Sokak'taki 8 katlı binanın zemininde bulunan halı mağazasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Kundaklama şüphesi üzerine çalışma yapan polis ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını inceleyerek bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Halı Mağazasında Yangın - Son Dakika
