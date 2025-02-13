Erzurum\'da Horoz Dövüşü Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

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ERZURUM'un Uzundere ilçesinde horoz dövüştürüp, görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 3 kişi yakalandı. Özel kafeslerde tutulan horozlar ise jandarma tarafından kurtarıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uzundere ilçesinde 3 kişinin horoz dövüştürüp, çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştığını belirledi. Bunun üzerine, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) timleri şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 3 şüpheli yakalanırken, özel kafeslerde dövüşe hazır bekletilen 15 horoz jandarma tarafından kurtarıldı. Horozlar, Uzundere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

3 şüpheli hakkında '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçu'ndan işlem yapıldı, kişi başı 10 bin 385 TL olmak üzere toplam 31 bin 155 TL idari para cezası uygulandı.