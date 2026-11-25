Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 66 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 66 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.