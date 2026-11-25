Erzurum'da kar ve tipi kırsaldaki 66 mahalleye ulaşımı engelliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da gece saatlerinde başlayıp sabaha kadar etkili olan kar ve tipi, kırsaldaki 66 mahallenin yolunu ulaşıma kapattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşım sağlanamayan mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 66 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 66 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.
Kaynak: AA
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