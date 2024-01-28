 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum'da karayoluna çığ düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da karayoluna çığ düştü

Erzurum'da karayoluna çığ düştü Faciaya ramak kala Erzurum-Bayburt Karayolu Aşkale ilçesi yakınlarında karayoluna çığ düştü.

28.01.2024 - 00:52,
Abone Ol

Erzurum'da karayoluna çığ düştü

Faciaya ramak kala

ERZURUM - Erzurum- Bayburt Karayolu Aşkale ilçesi yakınlarında karayoluna çığ düştü.

Alınan bilgiye göre bu akşam 21.00 sıralarında a Aşkale - Bayburt karayolu güzergahı yeni tünel mevkiinde çığ düşmesi yaşandı. Dünden beri yağan aşırı kar yağışı sonucu, Kop Dağı, Yeni Tünel mevkiindeki kar kütlesi çığ olarak karayoluna düştü. O esnada karayolundan geçen özel bir şirkete ait araç ve içindekiler saliseler içerisinde çığ altında kalmaktan kurtuldu. Kop Dağı geçidinde aralıksız olarak çalışan Aşkale Karayolları ekipleri olay yerine ivedilikle ulaşarak devasa kar kütlesini temizleme işlemi yapmaya başladı. İçinde hasta olan bir ambulans için karayolundan yer açılarak ambulansa yol verildi.

Düşen çığın ve karayolunun temizleme işlemleri devam ediyor.

Erzurum\'da karayoluna çığ düştü
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kop Dağı, Erzurum, Bayburt, Aşkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da karayoluna çığ düştü - Son Dakika


00:44
Sabiha Gökçen-Riyad seferi yapan uçak, kargo bölümünden gelen sesler üzerine acil iniş yaptı Sabiha Gökçen-Riyad seferi yapan uçak, kargo bölümünden gelen sesler üzerine acil iniş yaptı
23:34
AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları netleşti AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları netleşti
23:33
La Liga alev alev! 8 gollü çılgın maçın kazananı Villarreal La Liga alev alev! 8 gollü çılgın maçın kazananı Villarreal
22:57
Polislerin içinde bulunduğu otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Polislerin içinde bulunduğu otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
22:54
AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simitçi çocuğun ilginç diyaloğu AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simitçi çocuğun ilginç diyaloğu
22:30
Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim
21:52
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
21:36
Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya

Son Dakika
00:44 Sabiha Gökçen-Riyad seferi yapan uçak, kargo bölümünden gelen sesler üzerine acil iniş yaptı
23:34 AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları netleşti
23:33 La Liga alev alev! 8 gollü çılgın maçın kazananı Villarreal
22:57 Polislerin içinde bulunduğu otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
22:54 AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simitçi çocuğun ilginç diyaloğu
22:30 Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim
21:52 İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
21:36 Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya
21:11 Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi
20:49 Yemen'deki Husiler'den ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2024 01:46:29. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da karayoluna çığ düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement