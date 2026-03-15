Erzurum'da Kış Yardımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Kış Yardımı

15.03.2026 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macera Off-Road Kulübü, kar tünellerini aşıp Yuvaklı Mahallesi'ndeki öğrencilere yardım ulaştırdı.

ERZURUM'da Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, kışın sert geçtiği ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Tekman ilçesine bağlı Yuvaklı Mahallesi'ndeki ilkokul öğrencilerine yardım ulaştırmak için kar tünellerini aştı.

Erzurum Valiliği öncülüğünde yürütülen 'Minik Eller Üşümesin' projesi kapsamında Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri ile Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü akademisyen ve öğrencileri, kent merkezine yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 700 rakımdaki Yuvaklı Mahallesi okulunun öğrencilerine yardım için yola çıktı. Yoğun kar nedeniyle oluşan yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki kar tünellerinden geçen ekip, zaman zaman mola vererek bölgeyi görüntüledi.

Macera Off-Road Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, Erzurum Valiliği ve Atatürk Üniversitesi'nin katkılarıyla 'Minik Eller Üşümesin' kampanyasını yürüttüklerini belirterek, "Tekman Yuvaklı Mahallesi'ne ulaşmak için yola çıktık. Zorlu ve karla kaplı yollar ile yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki kar tünellerinin içinden geçerek köye ulaşmaya çalışıyoruz. Kalabalık bir ekiple yola çıktık. Yuvaklı Mahallesi'nde minik eller ve minik yüreklerle buluşacağızö dedi.

Macera Off-Road Kulübü üyeleri ve gönüllü öğrenciler, 2 saatten fazla süren zorlu yolculuğun ardından Yuvaklı İlkokulu'na ulaştı. Okulda toplanan öğrencilerle çeşitli aktiviteler yapan gönüllüler, yanlarında getirdikleri giyecek ve kırtasiye malzemelerini teslim etti. Öğrencilere kıyafetlerini kendi elleriyle giydiren ekip, etrafı karla çevrili okulun bahçesinde onlarla kar topu oynadı.

Haber: Oktay POLAT/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 10:25:05. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.